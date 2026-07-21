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Родители пожаловались на истязания детей в садике в Сочи

Полиция организовала проверку после жалоб родителей на жестокое обращение воспитателей с детьми в садике в Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях одна из матерей рассказала, что последнее время ее сын начал возвращаться из детского сада в плохом настроении и с синяками. Ее поддержали и другие родители. По словам женщины, воспитатели кричат на детей, толкают их и оскорбляют. Кроме того, как утверждает сочинка, руководство учреждения долгое время отказывалось предоставлять ей записи с камер видеонаблюдения. Получить их удалось лишь в присутствии полицейских.

Правоохранители опросили сотрудников детского сада, а также родителей несовершеннолетних. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Записи с камер видеонаблюдения будут переданы в следственные органы.