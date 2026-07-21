Родители пожаловались на истязания детей в садике в Сочи

Ранее в соцсетях одна из матерей рассказала, что последнее время ее сын начал возвращаться из детского сада в плохом настроении и с синяками. Ее поддержали и другие родители. По словам женщины, воспитатели кричат на детей, толкают их и оскорбляют. Кроме того, как утверждает сочинка, руководство учреждения долгое время отказывалось предоставлять ей записи с камер видеонаблюдения. Получить их удалось лишь в присутствии полицейских.