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Специалисты ликвидировали открытое горение на производственном объекте в Липецке

На производственном объекте в Липецке ликвидировали открытое горение, специалисты приступили к разбору поврежденных конструкций. Об этом во вторник, 21 июля, рассказал глава региона Игорь Артамонов.

На производственном объекте в Липецке ликвидировали открытое горение, специалисты приступили к разбору поврежденных конструкций. Об этом во вторник, 21 июля, рассказал глава региона Игорь Артамонов.

До этого сообщалось, что на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке площадью около 2,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

— Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор конструкций. После к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара, — написал губернатор в МАКС.

Днем ранее двухэтажное строение загорелось на территории усадьбы Нарышкиных в Малом Казенном переулке в Москве. Из-за этого движение рядом с объектом было временно перекрыто.

Кроме того, 17 июля загорелась кровля двухэтажного здания центра дизайна и архитектуры Artplay на Нижней Сыромятнической улице в столице. Спасатели оперативно потушили пожар. Никто не пострадал.

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