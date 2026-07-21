20 человек погибли и более 100 пропали в результате наводнения в Афганистане

По меньшей мере 20 жителей погибли и еще более 100 пропали в ходе наводнения в Афганистане. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на данные Национального управления по ЧС государства.
По имеющимся сведениям, больше всех пострадала провинция Нуристан, где протекает река Парунь. Фиксируется, что более 80 граждан получили ранения различной степени тяжести. Сейчас там находят тела десятков жертв паводков.
«В Паруне, столице провинции, пропали без вести еще 105 человек, включая мэра», — следует из материала.
Уточняется, что в Паруне было сосредоточено множество магазинов и рынок, они все стояли вблизи реки. Поэтому именно в данном населенном пункте насчитывается больше всего жертв.
Глава местной неправительственной организации Ашикулла Сафи заявил, что наводнение «полностью уничтожило муниципалитет», включая отели и десятки магазинов. Он добавил, что паводковые воды оставили в городе большие валуны. Жителям приходится искать исчезнувших без специального оборудования.
KP.RU прежде сообщал, что недавно сразу в трех населенных пунктах Башкирии произошло наводнение. Это случилось 19 июля. Причиной ЧП стал прорыв дамбы в Октябрьском округе Пермского края.