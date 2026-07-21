Петербуржец арендовал электровелосипед за 100 тысяч рублей и сдал в комиссионку

Петербуржец арендовал электровелосипед на месяц и сдал его в комиссионку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. По словам владельцев, мужчина якобы планировал использовать его для развоза курьерских заказов, но так и не вернул арендованный велосипед, а после и вовсе перестал выходить на связь. Стоимость электровелосипеда — 100 тысяч рублей.