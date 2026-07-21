Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржец арендовал электровелосипед за 100 тысяч рублей и сдал в комиссионку

После чего мужчина скрылся и перестал выходить на связь.

Источник: Комсомольская правда

Петербуржец арендовал электровелосипед на месяц и сдал его в комиссионку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. По словам владельцев, мужчина якобы планировал использовать его для развоза курьерских заказов, но так и не вернул арендованный велосипед, а после и вовсе перестал выходить на связь. Стоимость электровелосипеда — 100 тысяч рублей.

— По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества, вверенного виновному, со значительным ущербом, — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что полиция поймала подростка, устроившего поджог на двух АЗС в Ленобласти. В настоящее время полиция проводит все необходимые мероприятия, чтобы установить детали произошедшего. Расследование продолжается.