В Кузбассе возбудили дело против пенсионерки за донаты эктремистам

Ранее в Кемеровской области вынесли приговор 17-летнему жителю Белова по делу о финансировании терроризма. Суд назначил подростку четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. С ноября по декабрь 2025 года молодой человек переводил деньги в пользу организации, признанной в России террористической и запрещённой.