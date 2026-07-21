Девять человек погибли в Белгородской области из-за атак ВСУ

За минувшие сутки украинские подразделения нанесли 153 удара по приграничным районам Белгородской области. В результате этих обстрелов пострадали десятки людей.
По последним сведениям, жертвами стали девять местных жителей, включая одного ребёнка. Ранения различной степени тяжести получили 77 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Информацию о потерях подтвердил врио губернатора Александр Шуваев в своих социальных сетях.
По данным чиновника, последствия обстрелов фиксировались в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском районах.
На Южном берегу Крыма частично пропал свет из-за атак ВСУ.
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