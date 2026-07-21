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На производственном объекте в Липецке потушили открытое горение

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на производственном объекте в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Возгорание произошло минувшей ночью.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на производственном объекте в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Возгорание произошло минувшей ночью.

«Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций», — написал чиновник в Telegram.

По словам господина Артамонова, позднее дознаватели МЧС приступят к расследованию причин пожара.

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