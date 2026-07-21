На Волге в Самаре 20 июля утонула 81-летняя женщина

В Самаре 20 июля утонула 81-летняя женщина. ЧП произошло на Волге в районе острова Поджабный, рассказали в МЧС Самарской области — именно там извлекли из воды тело погибшей.
Ранее за неделю в Волге в Самарской области утонули два человека. 13 июля в Ставропольском районе погиб 75-летний мужчина, а 17 июля стихия унесла жизнь 53-летнего мужчины возле острова Поджабный.
Самарцам напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не ныряйте в незнакомых местах. Если вы отдыхаете у воды с детьми, не оставляйте их без присмотра.
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