Кота-наркокурьера поймали сотрудники исправительной колонии

Сотрудники ИК-17 поймали подозрительного кота на территории колонии. Как оказалось, на нем был самодельный тканевый ошейник с неизвестными веществами внутри. Одно из них было зеленого цвета, второе же представляло собой сверток с порошком белого цвета.