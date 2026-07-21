Открытый огонь на производственном объекте в Липецке потушили

В Липецке полностью ликвидировано открытое горение на территории производственных объектов, где ранее произошло крупное возгорание. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Площадь пожара на открытой площадке достигала 2,5 тысячи квадратных метров. Однако погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
«По информации МЧС, открытое горение ликвидировано. Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций», — сообщил глава региона.
Как только спасатели завершат разбор элементов и проливку территории, к работе приступят дознаватели ведомства. На данный момент на месте продолжают работать оперативные службы.
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