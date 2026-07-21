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ФСБ предотвратила теракт на одном из ключевых предприятий Урала

Силовики предотвратили теракт в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Силовики предотвратили теракт в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

60-летнего жителя Тюмени, готовившего теракт, ликвидировали при оказании вооруженного сопротивления. В ФСБ уточнили, что «при задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем».

В результате инцидента никто из мирного населения и правоохранителей не пострадал, передает ТАСС.

15 июля правоохранители также задержали в Тюменской области россиянина, который готовился к теракту на одном из нефтяных предприятий Югры. Мужчина достал из схрона СВУ, чтобы позднее совершить диверсионно-террористический акт на одном из предприятий в Нягани.

До этого ФСБ также сообщила о предотвращении массированной атаки беспилотников на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Московской области.

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