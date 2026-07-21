Против задержанного бывшего мэра Каспийска возбудили уголовное дело о взятке

По версии следствия, в 2023 году фигурант вступил в сговор с начальником отдела муниципального контроля горадминистрации и получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир. Общая стоимость недвижимости оценивается в 18 млн руб. Взамен чиновник пообещал содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, считают в СКР.