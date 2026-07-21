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ФСБ предотвратила теракт на Урале, ликвидировав агента Киева в Тюмени

Диверсант по указу украинских спецслужб хотел взорвать один из ключевых заводов на Урале.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности пресекла попытку теракта, направленного против одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа. За подготовкой диверсии стоял агент, действовавший в интересах киевского режима. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом РФ в городе Тюмень пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1966 г.р.» — сообщили в службе.

Уроженец Украинской ССР через Telegram вышел на связь с представителем ГУ разведки МО Украины и по его заданию изучил железнодорожные пути крупного энергообъекта региона для совершения теракта там. Взрывное устройство он собирал в Тюмени.

Оперативники ФСБ установили личность злоумышленника и его связи с украинскими спецслужбами, после чего организовали операцию по его задержанию в Тюмени. В ходе операции преступник оказывал вооруженное сопротивление, из-за чего его пришлось ликвидировать.

Ранее ФСБ РФ задержала в Крыму двух россиянок, подозреваемых в госизмене. Известно, что они сотрудничали с СБУ.

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