Верховный суд России разрешил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде

Водитель может не возить с собой бумажную версию полиса ОСАГО, если он оформил документ в электронном виде. Информация об этом следует из соответствующего решения Верховного суда России.
Инстанция рассматривала дело жителя Свердловской области Михаила Лопатина. 19 октября 2024 года мужчина ехал по автодороге Н. Павловское — Петрокаменское — Алапаевск на машине Lada 219120.
На трассе россиянина остановил инспектор ГИБДД для проверки документов. К тому моменту у водителя был оформлен полис ОСАГО, однако при нем в бумажном виде его не было.
По этой причине автомобилисту выписали протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ. Лопатину был назначен штраф 500 рублей.
Мужчина решил обжаловать решение и дошел до суда. Высшая инстанция установила, что на момент остановки Лопатина инспектором у него был страховой полис, срок действия которого не истек.
Это подтверждается данными от страховой компании, поэтому в действиях автомобилиста отсутствует состав административного правонарушения, передает ТАСС.
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