Кассация рассмотрит жалобу по делу пилота Белова, посадившего самолёт в поле

Ранее пассажиры рейса, совершившего посадку на поле в 2023 году, потребовали прекратить уголовное преследование пилота Сергея Белова, считая абсурдным, что герой теперь под домашним арестом, и уверены, что именно его профессионализм спас жизни при отказе гидравлики. Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что пассажиры, обязанные ему жизнью, направили обращение.