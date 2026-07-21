Кассация рассмотрит жалобу по делу пилота Белова, посадившего самолёт в поле

Речь идёт о деле командира экипажа Airbus A320, который в сентябре 2023 года посадил самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» на поле в Новосибирской области. Представление в кассационную инстанцию передал Верховный суд РФ.
Ранее Центральный районный суд Омска вернул дело прокурору для устранения недостатков. Омский областной суд оставил это решение без изменений, после чего Генпрокуратура обратилась с жалобой.
Сергею Белову предъявлено обвинение по части 1 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие считает, что пилот принял решение изменить маршрут при наличии технической неисправности самолёта, что привело к вынужденной посадке.
По версии следствия, из-за неисправности гидросистемы и неубранного шасси возник риск выработки топлива и отказа двигателей. Размер ущерба авиакомпании оценили почти в 119 млн рублей.
Ранее пассажиры рейса, совершившего посадку на поле в 2023 году, потребовали прекратить уголовное преследование пилота Сергея Белова, считая абсурдным, что герой теперь под домашним арестом, и уверены, что именно его профессионализм спас жизни при отказе гидравлики. Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что пассажиры, обязанные ему жизнью, направили обращение.
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