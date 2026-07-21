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Деталь от мусоровоза отвалилась на ходу и влетела в пассажирский автобус

В Новоалтайске Алтайского края из-за падения детали мусоровоза на пассажирский автобус пострадали три человека, включая подростка.

В Новоалтайске Алтайского края из-за падения детали мусоровоза на пассажирский автобус пострадали три человека, включая подростка. Инцидент произошел 21 июля на улице Деповской, сообщили в правоохранительных органах.

Автобус ПАЗ городского маршрута № 5 стоял на стоянке. Мимо проезжал мусоровоз, у которого отвалилась «лапа» для погрузки контейнеров — она ударила по корпусу автобуса. В результате ДТП пострадавшие обратились за медпомощью.

Прокуратура Новоалтайска начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.