Деталь от мусоровоза отвалилась на ходу и влетела в пассажирский автобус

Автобус ПАЗ городского маршрута № 5 стоял на стоянке. Мимо проезжал мусоровоз, у которого отвалилась «лапа» для погрузки контейнеров — она ударила по корпусу автобуса. В результате ДТП пострадавшие обратились за медпомощью.