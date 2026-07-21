Полиция Иркутской области призывает родителей усилить контроль за детьми у открытых окон

В Усолье-Сибирском 7-летняя девочка играла с сёстрами дома, залезла на диван у окна, облокотилась на москитную сетку и выпала с третьего этажа. В Иркутске в Свердловском округе 4-летняя девочка забралась на подоконник, оперлась на сетку и выпала из окна четвёртого этажа. Родители в момент происшествия были в соседней комнате. Оба ребёнка госпитализированы с травмами.