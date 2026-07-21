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Полиция Иркутской области призывает родителей усилить контроль за детьми у открытых окон

С начала 2026 года в регионе зарегистрировано 10 случаев падения несовершеннолетних из окон. Две трагедии произошли на прошлой неделе — в Ангарске и Усолье-Сибирском.

Источник: ТК Город

В Усолье-Сибирском 7-летняя девочка играла с сёстрами дома, залезла на диван у окна, облокотилась на москитную сетку и выпала с третьего этажа. В Иркутске в Свердловском округе 4-летняя девочка забралась на подоконник, оперлась на сетку и выпала из окна четвёртого этажа. Родители в момент происшествия были в соседней комнате. Оба ребёнка госпитализированы с травмами.

Полиция напоминает: москитная сетка не выдерживает веса ребёнка и не является защитой. Не оставляйте детей без присмотра, не ставьте мебель у окон, используйте оконные блокираторы.