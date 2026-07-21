Мужчина зарубил боевым топором знакомого в квартире на востоке Москвы

Мужчина поссорился со знакомым в квартире дома на 13-й Парковой улице в Москве и зарубил его боевым топором. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— По данным следствия, вечером 20 июля 2026 года в квартире жилого многоквартирного дома на 13-й Парковой улице между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого тяжелым предметом по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Силовики задержали подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело. Следователи уже побывали на месте преступления, обстоятельства случившегося выясняются.
18 июня пьяный мужчина зарезал знакомого в квартире дома на улице Ульянова в Мытищах. Потерпевший умер до приезда скорой помощи. В отношении злоумышленника возбудили дело. Суд арестовал его на два месяца.