Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина зарубил боевым топором знакомого в квартире на востоке Москвы

Мужчина поссорился со знакомым в квартире дома на 13-й Парковой улице в Москве и зарубил его боевым топором. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

Мужчина поссорился со знакомым в квартире дома на 13-й Парковой улице в Москве и зарубил его боевым топором. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По данным следствия, вечером 20 июля 2026 года в квартире жилого многоквартирного дома на 13-й Парковой улице между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого тяжелым предметом по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики задержали подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело. Следователи уже побывали на месте преступления, обстоятельства случившегося выясняются.

18 июня пьяный мужчина зарезал знакомого в квартире дома на улице Ульянова в Мытищах. Потерпевший умер до приезда скорой помощи. В отношении злоумышленника возбудили дело. Суд арестовал его на два месяца.