Мужчина зарубил боевым топором знакомого в квартире на востоке Москвы

— По данным следствия, вечером 20 июля 2026 года в квартире жилого многоквартирного дома на 13-й Парковой улице между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого тяжелым предметом по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте, — рассказали в Telegram-канале ведомства.