Кот-курьер пытался пронести наркотики в российскую колонию

В исправительную колонию № 17 в Краснобаковском округе Нижегородской области пытались передать наркотики с помощью кота. Животное заметили сотрудники учреждения — на нем был самодельный тканевый ошейник, внутри которого оказались запрещенные вещества, сообщает Telegram-канал NewsNN.
Обнаружить наркотики помогла служебная собака, обученная на поиск запрещенных веществ. Сотрудники колонии осмотрели кота, изъяли наркотики и убедились, что с животным все в порядке, после чего отпустили его на волю.
Обстоятельства инцидента выясняются. Устанавливаются лица, причастные к попытке передачи запрещенных веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция проводит проверку.