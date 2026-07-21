Самокатчик сбил женщину и скрылся с места ДТП в Нижнем Новгороде

ДТП случилось 20 июля в 13:40 на улице Минеева. Личность водителя установить пока не удалось — он скрылся сразу после наезда. Пострадавшая получила травмы, потребовавшие срочной медицинской помощи: её доставили в больницу и госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.