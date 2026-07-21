Самокатчик сбил женщину и скрылся с места ДТП в Нижнем Новгороде

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошёл инцидент с участием средства индивидуальной мобильности: водитель самоката наехал на женщину и покинул место аварии, не оказав помощи. Данные о происшествии предоставила пресс‑служба региональной ГИБДД.
ДТП случилось 20 июля в 13:40 на улице Минеева. Личность водителя установить пока не удалось — он скрылся сразу после наезда. Пострадавшая получила травмы, потребовавшие срочной медицинской помощи: её доставили в больницу и госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.
Ранее водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области.