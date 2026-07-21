На Сахалине нашли тушу морского гиганта с «жутким хвостом»

Позже стало известно ещё об одной находке на Сахалине. В заливе Пильтун на севере острова обнаружили тело краснокнижного серого кита. Погибшим животным оказалась самка длиной 11,5 метра. Видимых повреждений на её теле нет, поэтому причина выброса на берег пока остаётся неизвестной. При этом тушей уже заинтересовались медведи. Несмотря на это, из-за очень толстой шкуры хищникам непросто добраться до мяса, поэтому, как отметил автор, кит ещё долго останется на берегу.