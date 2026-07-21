Шестилетняя девочка пропала в Красносельском районе Санкт-Петербурга

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пропал шестилетний ребенок. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе городского поискового отряда «ЛизаАлерт».
С понедельника, 20 июля, местоположение девочки неизвестно. В социальных сетях отряда также разместили ориентировку на ребенка.
— Приметы: рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Одежда: фиолетовая кофта, фиолетовые лосины, светлые кроссовки, — говорится в сообщении.
До этого двух девочек восемь дней искали в Туве. Они ушли гулять и не вернулись. Родственники в первый день нашли на берегу Енисея телефоны школьниц. Что могло случиться — в материале «Вечерней Москвы».
Кроме того, 22 июня спасатели нашли мертвым мальчика, которого почти 1,5 недели искали в реке Сунже. Ребенок упал в воду, спасая своего друга. Как история потрясла всю Ингушетию, рассказала «ВМ».