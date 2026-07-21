Волгоградский следком начал проверку после гибели ребёнка в водах Волги

Следственный отдел СК по Тракторозаводскому району Волгограда начал проверку после трагической гибели 10-летнего ребёнка, утонувшего в Волге 20 июля.
Мальчик отдыхал на берегу реки вместе со взрослыми родственниками. Дети играли в воде. В какой-то момент школьник исчез из поля зрения взрослых.
«Родные предприняли самостоятельные поиски ребёнка, но они результатов не принесли. Тело несовершеннолетнего было обнаружено водолазами в ходе поисково-спасательных работ», — сообщает представитель волгоградского следкома Ирина Багрова.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины трагедии. В ведомстве обращаются к взрослым с просьбой не оставлять детей и подростков без присмотра у водоёмов и предупредить их об опасности, которую несёт вода.
Ранее двух тонущих детей удалось спасти на Ахтубе.