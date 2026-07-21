Электросамокат загорелся в межквартирном коридоре дома в столичном Митине

Электросамокат загорелся в межквартирном коридоре дома на улице Митинской в Москве. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил осведомленный источник.
— Электросамокат загорелся в приквартирном холле в подъезде жилого дома по адресу: улица Митинская, д. 44. В результате в подъезде возникло задымление, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».
На место прибыли пожарные и потушили пламя. На момент публикации материала нет информации о пострадавших.
В апреле этого года замыкание в области электрощитка произошло в квартире дома в Чуксином тупике в Москве. Впоследствии огонь распространился до комнаты, где стоял электросамокат, который загорелся. В результате пожара скончался мужчина. Прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую начали по факту трагедии.