Электросамокат загорелся в межквартирном коридоре дома в столичном Митине

В апреле этого года замыкание в области электрощитка произошло в квартире дома в Чуксином тупике в Москве. Впоследствии огонь распространился до комнаты, где стоял электросамокат, который загорелся. В результате пожара скончался мужчина. Прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую начали по факту трагедии.