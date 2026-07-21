В Петербурге четвёртые сутки не могут найти 6-летнюю девочку

В Красносельском районе Санкт-Петербурга ведётся розыск шестилетней девочки. О местонахождении ребёнка ничего не известно с 20 июля.
Ориентировка с приметами опубликована в официальном аккаунте городского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Волонтёры просят всех, кто обладает какой-либо информацией, помочь в установлении местонахождения пропавшей.
Рост девочки 120 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза зелёного цвета. На момент исчезновения на ней была фиолетовая кофта, такие же лосины и светлые кроссовки.
С момента, когда ребёнка в последний раз видели, прошло уже несколько дней, поэтому поисковые мероприятия продолжаются в усиленном режиме. Всех, кто может опознать девочку или знает, где она может находиться, просят обратиться к спасателям.
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