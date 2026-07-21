ДТП произошло на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал в Москве

ДТП произошло на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал в Москве. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
— На внутренней стороне ТТК (в районе улицы Сущевский Вал, дом 62) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
На момент публикации материала нет информации о количестве участников ДТП и пострадавших. В районе аварии образовалась пробка протяженностью пять километров. Для движения транспорта доступна только одна из четырех полос.
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