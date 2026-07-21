Экс-мэр Каспийска попал под следствие за взятки квартирами

В Дагестане возбуждено уголовное производство против бывшего мэра Каспийска. Фигуранта подозревают в незаконном вознаграждении, которое он принял в виде недвижимости.
Следственный комитет республики сообщил, что дело заведено по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии дознания, в апреле-мае 2023 года чиновник вступил в сговор с руководителем местного отдела муниципального контроля, после чего они совместно приняли от директора частной фирмы пять квартир общей стоимостью свыше 18 млн рублей.
Такая плата, по данным следствия, была передана за содействие в выдаче документа, разрешающего ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома. При этом строительство объекта велось с отступлениями от утверждённого проекта и разрешительных норм. Чтобы скрыть факт передачи, квартиры оформили на посторонних людей.
Ранее аналогичные обвинения уже предъявили начальнику профильного отдела администрации и руководителю коммерческой организации. Теперь в деле появился и бывший мэр города, который, как полагает следствие, координировал действия всей цепочки.
Дагестанцу вынесли приговор за незаконное хранение краснокнижной рыбы и икры.
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