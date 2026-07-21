Экс-мэр Каспийска попал под следствие за взятки квартирами

Следственный комитет республики сообщил, что дело заведено по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии дознания, в апреле-мае 2023 года чиновник вступил в сговор с руководителем местного отдела муниципального контроля, после чего они совместно приняли от директора частной фирмы пять квартир общей стоимостью свыше 18 млн рублей.