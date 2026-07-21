Житель Кубани осужден за клевету на супругу убитого аниматора

В мае этого года коллегия присяжных признала подсудимых Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна виновными в убийстве Чубко и Мостыко и похищении их денег. Известно, что Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, возвращавшиеся с праздничного мероприятия в ночь на 28 апреля 2023 года, остановились на трассе из-за поломки машины. В этот момент на них напали злоумышленники.