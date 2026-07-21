Число погибших при крушении парома у берегов Гайаны достигло 27 человек

В ведомстве уточнили, что спасателям удалось обнаружить 69 выживших, при этом 83 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Гайаны Марк Филлипс на пресс-конференции сообщил, что, согласно уточненным данным, на момент катастрофы на борту находились 179 человек — это значительно больше, чем предполагалось ранее.