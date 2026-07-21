Мошенники предложили россиянам обновить свой «основной банковский счёт»

Мошенники пугают россиян утечкой банковских данных и предлагают обновить свой «основной счет» в Центробанке. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в самом Банке России граждан предупредили: «специальных» или «безопасных» счетов, на которые следует перевести накопления для сохранности, не существует.
Схема обмана начинается с того, что аферисты пишут потенциальной жертве в мессенджере, представляясь работником «финансовой разведки» или сотрудником правоохранительных органов.
— Они сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные. И пугают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, злоумышленники убеждают жертву срочно обновить свой «основной счет» в Центробанке. Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по реквизитам, которые они сообщают, — предупреждают на официальном сайте Банка России.
Человека убеждают, что после внесения денег через банкомат, средства вернутся на счет. На деле же накопления вносятся на счет злоумышленников, после чего они перестают выходить на связь.
— Банк России напоминает: ни его сотрудники, ни сотрудники государственных ведомств не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим счетам. Настоящие работники банков не требуют, чтобы клиенты сняли деньги для передачи их другим людям или для внесения на счет через банкомат, — подчеркнули в учреждении и напомнили о том, что также не следует раскрывать свои персональные и финансовые данные.