Мошенники предложили россиянам обновить свой «основной банковский счёт»

— Они сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные. И пугают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, злоумышленники убеждают жертву срочно обновить свой «основной счет» в Центробанке. Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по реквизитам, которые они сообщают, — предупреждают на официальном сайте Банка России.