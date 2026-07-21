КСИР раскрыл итоги ударов по объектам США в Сирии и Иордании

Кроме того, военные отчитались об ударе по объектам в Иордании. Аэрокосмические силы КСИР заявили, что ликвидировали радар системы ПРО и истребитель F-15, находившийся в ангаре. Это, по их словам, делается «в рамках кампании по расчистке региона от радара и систем ПВО и создания условий для более масштабных атак дронами и ракетами». Также под удар попал район Рукбан в Иордании. В КСИР утверждают, что там погибли несколько американских военнослужащих.