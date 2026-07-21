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КСИР раскрыл итоги ударов по объектам США в Сирии и Иордании

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал американскую военную базу Ат-Танф на юге Сирии и нанес ей повреждения. Об этом сообщает Press TV.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным КСИР, иранские военные уничтожили на базе американские радары и вертолеты, а также поразили живую силу противника.

Кроме того, военные отчитались об ударе по объектам в Иордании. Аэрокосмические силы КСИР заявили, что ликвидировали радар системы ПРО и истребитель F-15, находившийся в ангаре. Это, по их словам, делается «в рамках кампании по расчистке региона от радара и систем ПВО и создания условий для более масштабных атак дронами и ракетами». Также под удар попал район Рукбан в Иордании. В КСИР утверждают, что там погибли несколько американских военнослужащих.

Еще одной целью стал центр хранения и обработки данных компании Amazon в Бахрейне. В КСИР отметили, что выпустили по нему крылатые ракеты и добились значительных повреждений объекта.

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