Мужчину убило деревом во время урагана в Заречном

В свердловском городе Заречный накануне вечером во время урагана упавшее дерево насмерть придавило мужчину. По факту гибели 74-летнего местного жителя в Следственном комитете проводят проверку.
«20 июля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в результате неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленных сильными дождями и порывами ветра, на одном из садовых участков в Заречном муниципальном округе произошло падение дерева на мужчину, 1952 г.р., пострадавший скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в региональном СК.
В МЧС рассказали, что уже ликвидировали последствия непогоды в Заречном, где из-за неблагоприятных метеорологических явлений произошло падение более тридцати деревьев и нарушение электроснабжения в пяти населенных пунктах.
«Всего к ликвидации последствий непогоды были привлечены 19 человек, шесть единиц техники. В данный момент аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено», — отметили ведомстве.