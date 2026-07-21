Двое мужчин ограбили дом у водоема, но допустили ошибку

Выяснилось, что 26-летний ранее судимый минчанин с 19-летним знакомым шли к водоему, а по дороге обратили внимание на дом без забора. Фигуранты решили, что в «заброшенном» доме идет ремонт и никого нет. Через панорамную дверь на террасе они проникли в дом и украли найденные вещи.