В Минске двое мужчин ограбили дом у водоема, но допустили ошибку. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился горожанин, у которого из дома, где он жил с разрешения знакомого, пропали личные вещи. Правоохранители установили причастных к краже.
Выяснилось, что 26-летний ранее судимый минчанин с 19-летним знакомым шли к водоему, а по дороге обратили внимание на дом без забора. Фигуранты решили, что в «заброшенном» доме идет ремонт и никого нет. Через панорамную дверь на террасе они проникли в дом и украли найденные вещи.
Хозяин вещей обнаружил их пропажу, вернувшись с работы. Ущерб составил примерно 1200 рублей. Украденное имущество изъяли и вернули владельцу.
Расследуется уголовное дело по факту кражи.