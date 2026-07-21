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Двое мужчин ограбили дом у водоема, но допустили ошибку

В Минске двое мужчин ограбили заброшенный дом у водоема — что было дальше.

Источник: Комсомольская правда

В Минске двое мужчин ограбили дом у водоема, но допустили ошибку. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился горожанин, у которого из дома, где он жил с разрешения знакомого, пропали личные вещи. Правоохранители установили причастных к краже.

Выяснилось, что 26-летний ранее судимый минчанин с 19-летним знакомым шли к водоему, а по дороге обратили внимание на дом без забора. Фигуранты решили, что в «заброшенном» доме идет ремонт и никого нет. Через панорамную дверь на террасе они проникли в дом и украли найденные вещи.

Хозяин вещей обнаружил их пропажу, вернувшись с работы. Ущерб составил примерно 1200 рублей. Украденное имущество изъяли и вернули владельцу.

Расследуется уголовное дело по факту кражи.