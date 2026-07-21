Экс-мэра Каспийска Бориса Гонцова задержали по делу о взятке на 18 млн рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы дагестанского Каспийска Бориса Гонцова. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
По версии следствия, весной 2023 года экс-мэр совместно с начальником отдела муниципального контроля городской администрации получил от руководителя строительной фирмы пять квартир общей стоимостью 18 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, возведенного с нарушениями градостроительных норм. С целью сокрытия преступления недвижимость была оформлена на подставных лиц.
В настоящее время фигурант задержан. Ранее в рамках данного дела были привлечены к ответственности начальник отдела муниципального контроля администрации Каспийска и директор коммерческой организации, передавшей взятку. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, собранные сотрудниками ФСБ и МВД.
Борис Гонцов занимал пост главы Каспийска с 2020 года и покинул должность по собственному желанию в июне 2026 года.