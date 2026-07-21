Экс-мэра Каспийска Бориса Гонцова задержали по делу о взятке на 18 млн рублей

Бывший мэр Каспийска Борис Гонцов стал фигурантом уголовного дела о взятке. Следствие считает, что весной 2023 года он совместно с чиновником администрации получил от руководителя стройфирмы квартиры на 18 млн рублей. Недвижимость была оформлена на подставных лиц для сокрытия преступления. Сейчас экс-глава задержан, ему грозит уголовная ответственность.