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Экс-мэра Каспийска Бориса Гонцова задержали по делу о взятке на 18 млн рублей

Бывший мэр Каспийска Борис Гонцов стал фигурантом уголовного дела о взятке. Следствие считает, что весной 2023 года он совместно с чиновником администрации получил от руководителя стройфирмы квартиры на 18 млн рублей. Недвижимость была оформлена на подставных лиц для сокрытия преступления. Сейчас экс-глава задержан, ему грозит уголовная ответственность.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы дагестанского Каспийска Бориса Гонцова. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, весной 2023 года экс-мэр совместно с начальником отдела муниципального контроля городской администрации получил от руководителя строительной фирмы пять квартир общей стоимостью 18 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, возведенного с нарушениями градостроительных норм. С целью сокрытия преступления недвижимость была оформлена на подставных лиц.

В настоящее время фигурант задержан. Ранее в рамках данного дела были привлечены к ответственности начальник отдела муниципального контроля администрации Каспийска и директор коммерческой организации, передавшей взятку. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, собранные сотрудниками ФСБ и МВД.

Борис Гонцов занимал пост главы Каспийска с 2020 года и покинул должность по собственному желанию в июне 2026 года.