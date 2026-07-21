О громких звуках в небе ночью 21 июля сообщили жители Ростова

Ночью 21 июля жители донской столицы сообщили о громких звуках в небе. Об этом представители одного из микрорайонов города написали в социальных сетях.
Утром 21 июля 2026 губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что над городом работали силы ПВО. По словам главы региона, в ходе отражения воздушной атаки ВСУ над регионом были ликвидированы ракета и несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.
Удару врага подверглись Ростов-на-Дону и ряд муниципальных районов области. В Милютинском районе падение обломков БПЛА привело к возгоранию лесного массива. Обстоятельства инцидента и размер ущерба уточняются.
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