О громких звуках в небе ночью 21 июля сообщили жители Ростова

Утром 21 июля 2026 губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что над городом работали силы ПВО. По словам главы региона, в ходе отражения воздушной атаки ВСУ над регионом были ликвидированы ракета и несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.