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Во время полицейского рейда на Васильевском острове нашли гранаты

Полиция провела масштабный рейд на Васильевском острове, в ходе которого проверила более 200 автомобилей и свыше 350 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Профилактические мероприятия прошли на улице Кораблестроителей и проспекте Крузенштерна. Всего сотрудники полиции проверили 354 человека, в том числе 36 иностранных граждан.

По итогам рейда в отделы полиции доставили двух человек. Один из них находился в оперативном розыске, второй был задержан за нарушение правил оборота оружия. Кроме того, у одного из водителей обнаружили пакет с гранатами, а также изъяли оружие.

Еще один автомобилист предъявил удостоверение сотрудника администрации, подлинность которого вызвала сомнения у полицейских. Документ с признаками подделки направили на экспертизу.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД составили 12 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения, чрезмерную тонировку, отсутствие регистрации транспортного средства и нарушения правил перевозки пассажиров.