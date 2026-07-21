Опубликованы кадры ДТП с участием 12 автомобилей в Ростовской обл

Региональная Госавтоинспекция поделилась видео с места крупной аварии, произошедшей днём 20 июля на автодороге «Новороссия» в Мясниковском районе (по направлению из Таганрога в Ростов-на-Дону).По данным полиции, в столкновении участвовали два грузовика и 10 легковых автомобилей. Причиной массового ДТП стал ландшафтный пожар: густой дым от горящего поля внезапно окутал проезжую часть, что критически снизило видимость для водителей.