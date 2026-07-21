Трехэтажная гостиница полностью сгорела в Лужском районе Ленобласти

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 23:17. Огонь охватил трехэтажное здание гостиницы площадью 375 квадратных метров. К моменту ликвидации пожара строение было полностью уничтожено.
По данным СМИ, возгорание произошло в гостинице «Мельница». Как сообщили представители комплекса, огонь уничтожил основное здание, поэтому размещение гостей в нем временно невозможно.
В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара. При этом комплекс продолжает предлагать для размещения отдельные дома и коттеджи.