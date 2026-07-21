Погоня со стрельбой: пьяный водитель пытался уйти от ГАИ на Витебщине

Инцидент произошел возле деревни Заозерье. Инспекторы подали водителю Skoda сигнал об остановке. Мужчина его проигнорировал и продолжил движение, пытаясь скрыться.
Сотрудники ГАИ начали преследование.
«Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения, и инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия», — говорится в сообщении.
За рулем автомобиля оказался 61-летний житель Лепельского района с явными признаками алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования зафиксировали 2,08 промилле в выдыхаемом воздухе — это соответствует сильной степени опьянения.
На мужчину составлено пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Его поместили в ИВС, а автомобиль — на охраняемую стоянку.
На прошлой неделе на Гомельщине также был задержан пьяный водитель. Он сел за руль автомобиля, в котором находились четверо несовершеннолетних детей.