В Прикамье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бизнесмена Лукова

Мужчина, подозреваемый в убийстве бизнесмена Александра Лукова по найму в 2023 году, задержан, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Убийство произошло 5 октября 2023 года в баре на северо-востоке Перми. По версии следствия, заказчиком выступил бывший бизнес-партнёр убитого. Он хотел единолично контролировать общий бизнес и распределение доходов, а также опасался, что потерпевший через суд оспорит сделку и вернёт себе долю в недвижимости.
Мужчина предложил своему знакомому организовать убийство за деньги. Тот согласился, подыскал исполнителя и привлёк к делу собственного сына — для обеспечения связи и материалов. Всем пообещали вознаграждение.
Вечером в баре киллер выстрелил в жертву из огнестрельного оружия, после чего все участники скрыли следы, в том числе орудие. Организатора и его пособника задержали ещё в 2023 году, а в 2025 приговорили к 16 и 17 годам строгого режима.
Исполнителю долго удавалось оставаться неуловимым — он соблюдал жёсткую конспирацию. Однако совместная работа следователей СК и оперативников уголовного розыска позволила установить его личность. Задержали киллера при поддержке Росгвардии.
«Мужчине предъявлено обвинение в убийстве по найму и незаконном хранении огнестрельного оружия. Злоумышленник заключен под стражу», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Подробности дела читайте в материале сайта perm.aif.ru.