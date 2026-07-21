Раскрыты жуткие подробности гибели нижегородского рыбака, сбитого «Валдаем»

Мужчина, находившийся в рыбацкой лодке, погиб в результате столкновения с судном на подводных крыльях. Детали происшествия прозвучали в эфире программы «Кстати… “.
Инцидент случился 19 июля неподалёку от деревни Погорелки. Судно «Валдай 45Р‑4» столкнулось с небольшой лодкой, в которой был один человек. Полученные им травмы оказались смертельными.
По словам родных погибшего, он нередко проводил свободное время на песчаной косе — любимом месте отдыха семьи и друзей. Попасть туда можно только водным путём. В день трагедии мужчина отправился на лодке, чтобы забрать близких. Несчастье произошло на глазах у товарищей: один из них кинулся на помощь, но, когда пострадавшего доставили на берег, он уже не подавал признаков жизни.
Близкие мужчины полагают, что причиной аварии могла стать высокая скорость «Валдая»: судно способно развивать до 100 км/ч, из‑за чего капитан мог не успеть заметить малозаметную лодку. К тому же нахождение небольших плавсредств в судовом ходу запрещено: их трудно своевременно увидеть и среагировать на манёвр.
Сейчас обстоятельства ЧП выясняют сотрудники транспортной прокуратуры и Следственного комитета. На данный момент уголовное дело не возбуждено — идёт этап проверочных мероприятий.
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