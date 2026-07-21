Раскрыты жуткие подробности гибели нижегородского рыбака, сбитого «Валдаем»

По словам родных погибшего, он нередко проводил свободное время на песчаной косе — любимом месте отдыха семьи и друзей. Попасть туда можно только водным путём. В день трагедии мужчина отправился на лодке, чтобы забрать близких. Несчастье произошло на глазах у товарищей: один из них кинулся на помощь, но, когда пострадавшего доставили на берег, он уже не подавал признаков жизни.