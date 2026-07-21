Мошенники похитили у нижегородцев более 54 млн рублей за неделю

По данным ГУ МВД по Нижегородской области, за прошлую неделю жители региона потеряли из-за мошенников более 54 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
В Нижегородской области за неделю зафиксировали 59 преступлений, связанных с мошенничеством. Чаще всего злоумышленники действовали под видом сотрудников банка, обманывали при онлайн‑покупках и использовали персональные данные потерпевших.
25-летняя жительница Нижнего Новгорода лишилась почти 7 тыс. рублей после покупки платья на интернет‑площадке: продавец убедил её перейти по ссылке и ввести данные карты. По этому факту возбуждено уголовное дело.
70-летняя жительница Арзамаса перевела мошеннику, представившемуся сотрудником федерального казначейства, 1 757 000 рублей на «безопасный счёт». После перевода связь с аферистом прекратилась, и женщина поняла, что её обманули.
Ещё одна нижегородка отправила 27 тыс. рублей на номер телефона, получив в мессенджере сообщение от взломанного аккаунта своей знакомой. Сейчас по этому эпизоду проводится проверка.
Полиция напоминает, что настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов не просят по телефону переводить деньги или совершать операции со счетами. В случае подозрительного звонка нужно сразу завершить разговор и перезвонить в банк по номеру с карты или с официального сайта.
При онлайн‑покупках важно проверять отзывы о продавце, дату регистрации сайта и избегать полной предоплаты, если есть сомнения в надёжности площадки. Если предлагают сверхдоходность и обещают отсутствие рисков, это повод насторожиться и отказаться от вложений. Подобные предложения часто оказываются мошенническими.
При любом сомнительном переводе лучше не торопиться и перепроверить информацию через официальные каналы. Это помогает остановить обман ещё до списания денег. В случае, если вы уже стали жертвой мошенников, нужно немедленно обратиться в полицию по телефонам 02 или 102 либо подать заявление в ближайший отдел МВД.
Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские задержали 18-летнего курьера мошенников, похитившего около 4 млн рублей.