Мошенники похитили у нижегородцев более 54 млн рублей за неделю

При любом сомнительном переводе лучше не торопиться и перепроверить информацию через официальные каналы. Это помогает остановить обман ещё до списания денег. В случае, если вы уже стали жертвой мошенников, нужно немедленно обратиться в полицию по телефонам 02 или 102 либо подать заявление в ближайший отдел МВД.