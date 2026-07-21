В Милютинском районе загорелся лес из-за обломков БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ 21 июля в Милютинском районе произошло возгорание лесного массива. Информацию об этом разместил в социальных сетях глава региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, никто не пострадал. Жилым поселениям ничего не угрожает. В настоящее время специалисты противопожарной службы ликвидируют очаг возгорания.
Кроме того, сообщается, что в ночь на 21 июля средства ПВО сработали над самим Ростовом, а также над территориями Константиновского, Обливского, Боковского и Советского районов.
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