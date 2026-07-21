В Сочи ребенок пострадал при падении обломков сбитого беспилотника

В Сочи в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата травмы получила семилетняя девочка. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Инцидент произошел в Центральном районе города — обломки БПЛА упали на территории одного из местных храмов. Пострадавший ребенок был госпитализирован, жизни девочки ничего не угрожает, ей оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия продолжают работу специалисты оперативных служб.
Ранее Минобороны сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 209 украинских БПЛА самолетного типа.
Удары были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, а также Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев. Кроме того, беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.