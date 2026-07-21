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Подросток-курьер забрал 4 млн руб у семи воронежских пенсионеров, обманутых аферистами

Воронежец работал на мошенников, обманывавших пожилых людей по схеме ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже будут судить юношу, похищавшего деньги у пенсионеров, обманутых мошенниками.

Правоохранители смогли доказать семь эпизодов: 17-летний подросток в декабре 2025 года забрал у пожилых людей более 4 млн рублей. Всех их обманули под предлогом помощи родственникам, якобы попавшим в больницу или дорожно-транспортное происшествие. Парнишка выступал в качестве курьера, приезжал к пенсионерам, находившимся в стрессовой ситуации, и забирал у них наличные.

Кроме того, в марте 2026 года несовершеннолетний пытался сбыть наркотики в крупном размере, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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