В Перми задержали киллера, совершившего убийство по заказу в 2023 году

Впоследствии заказчик убийства и еще один мужчина, замешанный в этом деле, были изобличены и осуждены, но исполнитель преступления оставался на свободе. Сейчас он арестован, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.