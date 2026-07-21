Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми задержали киллера, совершившего убийство по заказу в 2023 году

Полиция Пермского края вместе с бойцами Росгвардии задержала мужчину, который расстрелял бизнесмена в одном из пермских баров в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Полиция Пермского края вместе с бойцами Росгвардии задержала мужчину, который расстрелял бизнесмена в одном из пермских баров в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Убийцу разыскивали несколько лет, и наконец, сотрудники уголовного розыска смогли выйти на него. Установив его личность и место, где обитал киллер, оперативники вместе с ОМОНом задержали его.

Мужчина разыскивался за убийство в баре Орджоникидзевского района Перми, совершенное по заказу бизнес-партнера жертвы. Тот решил избавиться от него, чтобы не делиться доходами.

Заказчик предложил своему знакомому убить коллегу, что тот и исполнил. В октябре 2023 года киллер расстрелял в кафе заказанного предпринимателя, выпустив в него не менее четырех пуль. От полученных ран жертва скончалась на месте.

Впоследствии заказчик убийства и еще один мужчина, замешанный в этом деле, были изобличены и осуждены, но исполнитель преступления оставался на свободе. Сейчас он арестован, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.