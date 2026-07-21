В Перми задержали киллера, совершившего убийство по заказу в 2023 году

Полиция Пермского края вместе с бойцами Росгвардии задержала мужчину, который расстрелял бизнесмена в одном из пермских баров в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Убийцу разыскивали несколько лет, и наконец, сотрудники уголовного розыска смогли выйти на него. Установив его личность и место, где обитал киллер, оперативники вместе с ОМОНом задержали его.
Мужчина разыскивался за убийство в баре Орджоникидзевского района Перми, совершенное по заказу бизнес-партнера жертвы. Тот решил избавиться от него, чтобы не делиться доходами.
Заказчик предложил своему знакомому убить коллегу, что тот и исполнил. В октябре 2023 года киллер расстрелял в кафе заказанного предпринимателя, выпустив в него не менее четырех пуль. От полученных ран жертва скончалась на месте.
Впоследствии заказчик убийства и еще один мужчина, замешанный в этом деле, были изобличены и осуждены, но исполнитель преступления оставался на свободе. Сейчас он арестован, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.