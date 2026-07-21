В центре Симферополя горит кафе

Инцидент произошел около 10.10 на улице Ушинского. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.
«По прибытии к месту было установлено, что происходит задымление в помещении кафе. Проводится вскрытие дверей. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
В 10.42 пожар удалось локализовать на площади 15 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 15 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.
Ранее в Алуште потушили пожар в кафе, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
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