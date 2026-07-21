Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Симферополя горит кафе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В центре Симферополя произошел пожар в кафе, на месте работают спасатели. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел около 10.10 на улице Ушинского. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.

«По прибытии к месту было установлено, что происходит задымление в помещении кафе. Проводится вскрытие дверей. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

В 10.42 пожар удалось локализовать на площади 15 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 15 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

Ранее в Алуште потушили пожар в кафе, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше