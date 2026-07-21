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ФСБ задержала жителя Новороссийска за оправдание ударов ВСУ в мессенджере

Житель Новороссийска может получить до семи лет за публичное оправдание терроризма.

Источник: скриншот видео УФСБ России по Краснодарскому краю

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 29-летнего жителя Новороссийска, которого подозревают в публичном оправдании террористической деятельности в интернете.

По версии следствия, мужчина, придерживавшийся украинской националистической идеологии, размещал со своей страницы комментарии в открытом телеграм-канале.

«В публикациях он оправдывал ракетные удары ВСУ по территории Курской области», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Факты размещения провокационных сообщений были задокументированы. Проведенная лингвистическая экспертиза показала, что тексты содержат признаки оправдания террористической деятельности.

В отношении жителя Новороссийска Следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

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