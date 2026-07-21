МВД: в Иркутской области ликвидирован подпольный банк с оборотом 1 млрд рублей

По версии следствия, злоумышленники использовали более 35 фиктивных компаний для перевода безналичных средств физических и юридических лиц. Противоправную деятельность обеспечивал руководитель одного из региональных кредитных учреждений. Группа оказывала услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и денежным переводам без лицензии ЦБ РФ. Операции по обналичиванию проводились под видом оплаты мнимых сделок, за что организаторы взимали комиссию в размере не менее 14%. Незаконный доход группы, по предварительным оценкам, составил порядка 190 млн рублей.