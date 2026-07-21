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МВД: в Иркутской области ликвидирован подпольный банк с оборотом 1 млрд рублей

В Иркутской области сотрудники МВД и Росгвардии ликвидировали подпольную финансовую сеть, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Участники группы обналичили более 1 млрд рублей через 35 фиктивных компаний. Руководитель одного из региональных кредитных учреждений обеспечивал противоправную деятельность.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке Росгвардии ликвидировали подпольную финансовую сеть, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники криминальной группы подозреваются в обналичивании более 1 млрд рублей.

По версии следствия, злоумышленники использовали более 35 фиктивных компаний для перевода безналичных средств физических и юридических лиц. Противоправную деятельность обеспечивал руководитель одного из региональных кредитных учреждений. Группа оказывала услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и денежным переводам без лицензии ЦБ РФ. Операции по обналичиванию проводились под видом оплаты мнимых сделок, за что организаторы взимали комиссию в размере не менее 14%. Незаконный доход группы, по предварительным оценкам, составил порядка 190 млн рублей.

В ходе обысков по местам проживания и в офисах фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, документы, электронные носители, а также девять автомобилей премиум-класса.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативные мероприятия, направленные на установление всех соучастников преступления, продолжаются.

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