С дроппера взыщут 215 тыс руб в пользу жены воронежского бойца СВО, обманутой мошенниками

34-летняя жительница Терновского района Воронежской области пожаловалась в прокуратуру на мошенников. Жена участника СВО, воспитывающая четверых детей, рассказала, что в марте 2025 года стала жертвой телефонных аферистов. Правоохранители установили, куда перевелись ее деньги — владельцем счета оказался 33-летний житель Волгограда.