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С дроппера взыщут 215 тыс руб в пользу жены воронежского бойца СВО, обманутой мошенниками

Права женщины в суде защитила прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

34-летняя жительница Терновского района Воронежской области пожаловалась в прокуратуру на мошенников. Жена участника СВО, воспитывающая четверых детей, рассказала, что в марте 2025 года стала жертвой телефонных аферистов. Правоохранители установили, куда перевелись ее деньги — владельцем счета оказался 33-летний житель Волгограда.

— Защищая права многодетной матери прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения в размере 215 тыс рублей. Ответчик выплатит заявительнице средства в полном объеме, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.